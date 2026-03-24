فيتنام وروسيا توقعان اتفاقا لبناء محطة طاقة نووية في فيتنام

وقعت فيتنام وروسيا اتفاقا لبناء محطة طاقة نووية في فيتنام، في الوقت الذي أحيت فيه هانوي خططها النووية أملا في تعزيز أمن الطاقة مع تقليص الانبعاثات الغازية.

وتحدثت وسائل الاعلام الفيتنامية عن الاتفاق لبناء محطة نينه ثوان 1، بعد تأجيل مشروعين مماثلين عام 2016 بسبب ارتفاع التكاليف ومسائل تتعلق بالسلامة.

ووقع الاتفاق أمس الاثنين خلال زيارة رئيس الوزراء الفيتنامي بام مينه تشين لموسكو، حيث التقى بنظيره الروسي ميخائيل ميشوستين. ووصفت الدولتان المحطة بـ " المشروع الرمزي" لصداقتهما، حسبما نٌشر في الصحيفة الرسمية الحكومية لفيتنام.

وبخلاف الطاقة النووية، تناول لقاء أمس مناقشات بشأن تعزيز التعاون في مجالات النفط والغاز والتكنولوجيا والبنية التحتية.