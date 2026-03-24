مجلس شئون التعليم والطلاب لجامعة عين شمس يناقش جاهزية العمل عن بُعد

عُقد اليوم الثلاثاء، الاجتماع السادس لمجلس شئون التعليم والطلاب بجامعة عين شمس للعام الجامعي 2025/2026، برئاسة الدكتور رامي ماهر غالي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبحضور أعضاء المجلس، وعمداء الكليات، ووكلاء الكليات لشئون التعليم والطلاب، والأعضاء من الخارج، إبراهيم سعيد، أمين الجامعة المساعد لقطاع التعليم والطلاب.

واستعدادًا لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن تطبيق نظام العمل عن بُعد ليوم أو يومين أسبوعيًا حال صدوره، أكد المجلس، أهمية الجاهزية التامة، مع الالتزام الكامل بمواعيد المحاضرات عبر المنصات الإلكترونية، بما يتماشى مع الجداول الدراسية المُعلنة مسبقًا، بما يضمن عدم تأثر سير العملية التعليمية.

وفي إطار توجيهات القيادة السياسية بتطوير منظومة التعليم وربطها باحتياجات سوق العمل، شدد على ضرورة مراجعة البرامج الدراسية وتحديثها بما يتوافق مع متطلبات السوق، إلى جانب تطوير البرامج الموجهة للطلاب بما يعزز من فرصهم التنافسية على المستويين المحلي والدولي.

وفي هذا السياق، أشار إلى إعداد نموذج مخصص لتلقي المقترحات، فضلًا عن تخصيص بريد إلكتروني لأعضاء هيئة التدريس لتقديم رؤاهم ومقترحاتهم بشأن تطوير البرامج الدراسية، تمهيدًا لعرضها على اللجنة العليا المختصة، وصياغتها في إطار رؤية متكاملة للجامعة تمهيدًا لرفعها إلى وزارة التعليم العالي.

ولفت إلى إعداد مجموعة من الاستبيانات الموجهة لخريجي الجامعة منذ عام 2016 وحتى الآن؛ بهدف رصد مدى ارتباطهم بسوق العمل، والتعرف على مجالات عملهم، بما يسهم في تقييم مخرجات العملية التعليمية ودعم جهود التطوير.

وخلال الاجتماع، وجّه نائب رئيس الجامعة، الشكر للدكتورة رنا الهلالي تقديرًا لجهودها خلال فترة توليها منصب مدير مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة، حيث قام بتكريمها وإهدائها شهادة تقدير.

وناقش المجلس، الموضوعات المدرجة علي جدول الأعمال وأكد نائب رئيس الجامعة، تبني المجلس لكل القرارات التى تصب في مصلحة الطلاب مع الحفاظ علي جودة العملية التعليمية.

وشهدت الجلسة، المصادقة على محضر مجلس شؤون التعليم والطلاب بجلسة 16 فبراير 2026، ومحضر اجتماع اللجنة الدائمة للمجلس المنعقد في 3 مارس 2026.

وخلال الجلسة، جرى استعراض مقترح الإدارة العامة لشؤون التعليم والطلاب لقواعد وضوابط تحرير شهادات التخرج (الثبوتية – المؤمنة – الأصلية)، حيث تقرر قيام الكليات بدراسة المقترح من الجوانب الإدارية والفنية والمالية، مع توجيه إدارات الخريجين بالتعاون مع الجهات المختصة داخل الكليات لإبداء الملاحظات، وذلك تحت إشراف وكلاء الكليات.

كما تمت الإحاطة بخطاب أمين والمتضمن اعتماد نموذج لتقرير شهرى يُقدم للمجلس الأعلى للجامعات لقياس الأثر في كل الأنشطة التوعوية بالظواهر المجتمعية الجديدة، إذ تمت الموافقة على النموذج الذي أعدته الإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب لقياس الأثر في كل الأنشطة التوعوية بالظواهر المجتمعية الجديدة.