صحة المنيا: مستشفى الفكرية المركزي تنجح في إنقاذ حياة رضيع بعد صراع مع عيوب القلب وتسمم الدم الحاد

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، نجاح الأطقم الطبية بمستشفى الفكرية المركزي بمركز أبوقرقاص، في إنقاذ الرضيع "سفيان محمود"، الذي وصل إلى المستشفى في حالة حرجة جدا وصراع مرير مع عيوب القلب وتسمم الدم الحاد، ليغادرها محاطا بابتسامات الأمل بعد تماثله للشفاء التام.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، وبمتابعة مستمرة من الدكتور محمود عمر عبدالوهاب، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، والدكتورة مروة إسماعيل، وكيل المديرية، وبإشراف الدكتور أسامة أحمد مفتاح، مدير المستشفى.

استقبلت وحدة المبتسرين الطفل، عمر 36 أسبوعًا، في حالة صراع بين الموت والحياة، وهو يعاني من صعوبة شديدة في التنفس "الدرجة الرابعة" مع ازرقاق حاد في الجسم، وثقب بقطر 6 ملم ووصلة شريانية بقطر 3 ملم، وارتفاع ضغط الدم الشرياني الرئوي، حيث وصلت النسبة إلى 60، وتسمم دموي حاد ونقص شديد في الصفائح الدموية.

وأشار مدير المستشفى، إلى إعلان حالة الطوارئ القصوى ووضع الرضيع فورًا على جهاز التنفس الصناعي، مع اتباع بروتوكول علاجي مكثف ودقيق، وبفضل العناية الإلهية ثم مهارة الأطباء بدأت العلامات الحيوية في الاستقرار.

وتم فصل الطفل من التنفس الصناعي بنجاح بعد 5 أيام من الدعم المستمر، كما تم عمل مزرعة دم دقيقة لتحديد المضادات الحيوية المناسبة لمواجهة الميكروبات المقاومة حتى القضاء عليها تمامًا.

أشرف على هذه الحالة نخبة من استشاري وأخصائي المبتسرين الذين لم يدخروا جهدًا في المتابعة اللحظية.