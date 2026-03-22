الصحة: أكثر من 13 ألف مكالمة لطلب الرعايات والحضانات وأكياس الدم خلال إجازة عيد الفطر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إجراء 13,437 مكالمة عبر المشروع القومي للرعايات والحضانات وخدمة الخط الساخن لطوارئ الوزارة (137)، خلال الفترة من الخميس 19 مارس وحتى ظهر الأحد 22 مارس 2026، تنفيذًا لخطة التأمين الطبي لإجازة عيد الفطر المبارك بتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن المكالمات الواردة بلغت 8364 مكالمة، بينما وصلت المكالمات الصادرة إلى 5073 مكالمة.

وأشار الدكتور بيتر وجيه، مساعد الوزير للشئون العلاجية، إلى أن أبرز الطلبات الواردة شملت توفير أسرّة رعاية مركزة، وحضانات للأطفال المبتسرين، وأكياس دم بفصائلها المختلفة.

من جهته، كشف الدكتور محمد الصدفي، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة، عن تحويل 2208 طلبات إلى الغرفة المركزية للمشروع القومي، مع تسكين أكثر من 1850 حالة حتى الآن، واستمرار المتابعة لتسكين باقي الحالات بكفاءة وسرعة.

وتؤكد هذه الأرقام التزام المنظومة الصحية بتقديم الدعم الطبي العاجل على مدار الساعة خلال الإجازة، مما يعكس جاهزية عالية لمواجهة أي طوارئ.