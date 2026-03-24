مباحثات قطرية فرنسية حول التعاون الدفاعي وتطورات المنطقة

خلال زيارة وزيرة الجيوش وشؤون المحاربين القدامى الفرنسية كاترين فوتران إلى الدوحة..

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدولة لشؤون الدفاع بقطر سعود بن عبدالرحمن، الثلاثاء، مع وزيرة الجيوش وشؤون المحاربين القدامى الفرنسية كاترين فوتران، تطورات المنطقة والتعاون الدفاعي.

وأفادت وزارة الدفاع القطرية في بيان، بأن سعود بن عبدالرحمن، التقى فوتران، خلال زيارتها لقطر، دون تفاصيل عن مدة الزيارة وبرنامجها.

وأضافت أنه "جرى خلال اللقاء استعراض آخر المستجدات والتطورات الأمنية في المنطقة، وبحث أوجه التعاون الدفاعي والتنسيق المشترك في ظل الظروف الراهنة".

وتأتي الزيارة بينما تواصل إيران منذ 28 فبراير الماضي، مهاجمة دول عربية بينها قطر بصواريخ ومسيرات تسببت في سقوط قتلى وجرحى وألحقت أضرارا بأعيان مدنية بينها مطارات وموانئ ومبانٍ مختلفة، الأمر الذي تدينه تلك الدول وتطالب مرارا بوقف الاعتداءات.

وتقول طهران إن هذه الهجمات تستهدف قواعد ومصالح أمريكية في المنطقة، في إطار ردها على العدوان الإسرائيلي الأمريكي الذي بدأ في 28 فبراير الماضي، وأودى بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون.



