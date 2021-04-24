بي بي سي: كاتلين جينر العابرة جنسيا تعلن ترشحها لمنصب حاكم كاليفورنيا

أعلنت كاتلين جينر أنها قدمت الأوراق اللازمة للترشح لمنصب حاكم كاليفورنيا.

وستتنافس الرياضية الأولمبية السابقة ونجمة تلفزيون الواقع على المنصب عن الحزب الجمهوري، في كاليفورنيا التي تعتبر معقلا للحزب الديمقراطي.

ومن المتوقع أن تعاد الانتخابات في الولاية هذا الشهر بعد أن حصل التماس ضد الحاكم الديمقراطي الحالي غافين نيوسم على الدعم الكافي من الأصوات لإعادة الانتخابات.

وينبغي على الناخبين الإجابة على سؤال ما إذا كانوا يدعمون بقاء نيوسم في منصبه أو يفضلون مرشحا آخر.

وأفاد موقع "أكسيوس" الإخباري بأن جينر قد شكلت فريقا يتضمن بعض مستشاري الرئيس السابق دونالد ترامب.

وجاء في بيان صادر عن جينر عبر تويتر مؤكدا نيتها الترشح "سكان كاليفورنيا يريدون ويستحقون الأفضل من حاكم ولايتهم".

وأضافت "لطالما أطلق سياسيو المصالح الوعود وأوفوا بالقليل منها. نحن بحاجة لزعيم يملك رؤية ويطبقها".

ووعدت جينر أن تتضمن حملتها "حلولا" وخارطة طريق تعيد الولاية إلى طريق الازدهار .

وأضافت أنها سوف تطلق حملتها بشكل رسمي في وقت لاحق.

وواجه نيوسم انتقادات بسبب طريقة تعامله مع وباء كورونا، حيث انتقده رجال أعمال بسبب تمسكه بإجراءات الوقاية رغم انخفاض عدد حالات الإصابة.

ووصفت جينر نفسها بأنها "من الفائزين" وقالت إنها الوحيدة التي تستطيع إنهاء ما وصفته بـ"حقبة غافين نيوسم الكارثية".

من هي كاتلين جينر؟

تعتبر كاتلين جينر واحدة من أبرز الشخصيات التي أعلنت أنها عابرة جنسيا في الولايات المتحدة.

وكانت جينر قد كشفت ذلك عام 2015 في مقابلة مع ديان سوير في قناة إيه بي سي الأمريكية قائلة إنها "كانت تعاني من اضطراب هويتها الجنسية منذ الطفولة".

وكانت الرياضية السابقة قد فازت بميدالية ذهبية في دورة ألعاب مونتريال الأولمبية عام 1976.

وقبل عبورها جنسيا، كانت كاتلين متزوجة من كريس جينر والدة كيم كاردشيان وأنجبا طفلتين هما كيندال وكايلي جينر. ونالت العائلة شهرة واسعة بسبب برنامج تلفزيون الواقع "عائلة كاردشيان".

وقالت كاتلين إن "كيم كاردشيان دعمت عبورها الجنسي".

المشاهير من حكام كاليفورنيا

وتعد ظاهرة المشاهير الذين يصبحون حكاما لولاية كاليفورنيا ليست غريبة، فقد فاز الممثل أرنولد شوارزينيغر بالمنصب عام 2003، متفوقا على منافسته نجمة الأفلام الإباحية ماري كاري والممثل الشاب غاري كولمان.

وطٌرح اسم شواريزنيغر للترشح لرئاسة البلاد بسبب شهرته لكن أصله النمساوي وقف عائقا في سبيل ترشيحه، حيث ينص الدستور الأمريكي على أن يكون مرشحو الرئاسة من مواليد الولايات المتحدة.

وقد تنحى شوارزينيغر عام 2011 بعد سبع سنوات في المنصب، ومنذ ذلك الوقت استحوذ الديمقراطيون على منصب حاكم كاليفورنيا.

وكان الممثل السابق رونالد ريغان قد فاز بمنصب حاكم كاليفورنيا عام 1966، وأعيد انتخابه للمنصب بعد أربع سنوات. وكان ريغان قد شارك في أكثر من 50 فيلما قبل توجهه للسياسة، لكن دوره الأهم جاء لاحقا، حين أصبح رئيسا للولايات المتحدة عام 1980.