وفاة المغنية الإيطالية، ميلفا عن عمر 81 عاما

توفيت المغنية الإيطالية، ميلفا، طبقا لما ذكرته ابنتها لوكالة الأنباء الإيطالية "أنسا"، اليوم السبت.



فقد توفيت "لا روسا"، وهو الاسم الذي كان تشتهر به ماريا الفا بيولكاتي في إيطاليا، بسبب شعرها الأحمر، أمس الجمعة في ميلانو عن عمر 81 عاما.



وقال وزير الثقافة الإيطالي، داريو فرانشيسكيني اليوم السبت إن "ميلفا كانت واحدة من أقوى المترجمين للأغاني الإيطالية".



وولدت عام 1939، كابنة لخياطة وصياد في بلدة "جورو" الإيطالية الصغيرة على ساحل البحر الادرياتيكي.



وانتقلت إلى منطقة "بولونيا" ودخلت مسابقة غنائية وحصلت على تدريب في الغناء والتمثيل.



وسجلت عشرات من الألبومات وغنت أيضا على المسرح، وكانت تنتقل بسلالة من موسيقى البوب إلى الموسيقى الكلاسيكية.



وفي عام 2010، أعلنت اعتزال الفن. وفي مقابلة تلفزيونية في نفس العام، تحدثت عن مشكلات صحية منعتها من الغناء.