تعرف على موعد إجازة شم النسيم وأبرز الحدائق للتنزه

موعد إجازة شم النسيم، يتطلع الملايين من المواطنين إلى معرفة التوقيت المحدد وفقًا لما أعلنت عنه الحكومة، وما إذا كانت قد اتبعت منهج ترحيل أيام الإجازت، وهو ما سنتطرق إليه فى السطور التالية.

موعد إجازة شم النسيم

وجاءت أغلب عبارات البحث فى محرك جوجل فى إطار معرفة موعد إجازة شم النسيم، حيث يسعى الكثير من المواطنين إلى الخروج للتنزه فى الحدائق الموجودة فى المحافظات المختلفة، إذ تعد هذه الظاهرة عادة متبعة من قبل المصريين منذ وقتٍ طويل.

وبالرغم من أن الحكومة تتبع منهج ترحيل أيام الإجازات فى الأعياد والمناسبات الوطنية، إلا أنها قدت اتخذت قرارًا بأن يكون غدًا الإثنين، عطلة رسمية للعاملين فى القطاع الحكومي والخاصة بمناسبة شم النسيم، وعيد تحرير سيناء.

موعد إجازة شم النسيم وأبرز الحدائق للتنزه

وما سيجرى على القطاع العام سينطبق أيضًا على القطاع الخاص، حيث سيأخذ إجازة رسمية غدًا الإثنين، على أن تكون بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون رقم 12 لسنة 2003.

كما أشار وزير القوى العاملة، محمد سعفان، إلى أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل هذا اليوم، بشرط أن يُمنح أجرًا إضافيًا نظير عمله فى هذا اليوم.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن البنوك العامة فى مصر، ستأخذ إجازة أيضًا غدًا الاثنين بمناسبة شم النسيم، على أن يتم استكمال العمل مرة أخرى الثلاثاء المقبل 26 أبريل 2022.

أبرز الحدائق المفتوحة للتنزه فى شم النسيم

وتتجه أغلب الأسر المصرية إلى الخروج فى يوم شم النسيم إلى الحدائق والأماكن المفتوحة للتنزه، وقضاء وقت ممتع، ولذا تحرص الشروق على نشر المواعيد المحددة للفتح والغلق للأماكن العامة التى يمكن الذهاب إليها فى هذا اليوم.

ووفقًا لما أشار إليه الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، فإن حديقة الحيوان على استعداد كامل لاستقبال الزوار فى احتفالات شم النسيم.

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وأوضح رجائي، أن حديقة الحيوان قد استقبلت أيضًا العديد من الحيوانات خلال الأيام الماضية، منهم سبع البحر، والعديد من الزواحف والزرافات والثعابين والأصالات، مشيرًا إلى أنه خلال موسم الربيع سوف يستمتع بعدد كبير من الحيوانات الجديدة.

وتعد حديقة الأزهر من أكبر وأضخم الحدائق الموجودة فى مصر، حيث تتسع مساحتها إلى 80 فدان، وتوفر العديد من العروض الفنية والألعاب للأطفال والملاهي، وتجذب الكثير من الحضور خلال المناسبات السعيدة.

ومن ضمن الحدائق التى استعدت لاستقبال الملايين من الزائرين فى يوم شم النسيم أيضًا، هي حديقة الفسطاط والتى تساعد الكثير من الأسر المصرية على قضاء أوقات مرحة بها، حيث يوجد بداخلها العديد من الألعاب والعروض المميزة، وتذكرة الدخول منخفضة أيضًا.