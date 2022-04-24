رئيس الإمارات يبعث برقية تهنئة إلى نظيره الفرنسي بمناسبة فوزه في الانتخابات

بعث رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، برقية تهنئة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية الفرنسية.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، مساء الأحد، أعرب رئيس الإمارات عن صادق تهانيه وتمنياته لماكرون بدوام التوفيق والسداد، وللشعب الفرنسي التقدم والازدهار، مؤكدا الحرص على تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، لما فيه خير ومصلحة الشعبين الصديقين.

كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة إيمانويل ماكرون.

وأعيد انتخاب الوسطي الليبرالي إيمانويل ماكرون رئيساً للجمهورية الفرنسية، لولاية ثانية، بعدما حصد 58.2 من الأصوات مقابل 41.8 بالمئة من الأصوات لمنافسته، زعيمة اليمين المتطرف، مارين لوبن.

وحصد ماكرون ما بين 57.6 و58.2 بالمئة من الأصوات، متقدماً على مرشحة التجمع الوطني التي حازت ما بين 41.8 و42.4 في المئة من الأصوات، بحسب تلك التقديرات شبه النهائية.

وتراوحت نسبة الامتناع عن التصويت في الانتخابات الرئاسية الفرنسية ما بين 27.8 و29.8 بالمئة.



