 زلزال بقوة 7.1 درجة على مقياس ريختر يضرب منطقة نائية بالمحيط الهادئ - بوابة الشروق
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زلزال بقوة 7.1 درجة على مقياس ريختر يضرب منطقة نائية بالمحيط الهادئ

ولنجتون - أ ش أ
نشر في: الإثنين 24 أبريل 2023 - 10:07 ص | آخر تحديث: الإثنين 24 أبريل 2023 - 10:07 ص
ذكر مركز المسح الجيولوجي الأمريكي اليوم الإثنين أن زلزالا بقوة 7.1 درجة على مقياس ريختر ضرب منطقة نائية بالمحيط الهادئ، وذلك دون أن ترد أنباء فورية عن حدوث موجات مد عاتية (تسونامي) جراء الهزة الأرضية القوية.

وأوضح المركز الأمريكي - حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية - أن مركز الزلزال وقع قرب جزر "كيرماديك" الكائنة على بعد 900 كيلو متر (560 ميلا) شمال شرق الجزيرة الشمالية لنيوزيلندا وعلى عمق 49 كيلومترا (30 ميلا).

بدورها، أوضحت الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ في نيوزيلندا أنها تقيم ما إذا كان الزلزال يمكن أن يؤثر على نيوزيلندا، كما نصحت المواطنين بالابتعاد عن المناطق الساحلية إذا شعروا بزلزال طويل أو قوي.

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