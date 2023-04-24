 قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدينة أريحا بعد يومين من غلقها ومحاصرتها - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدينة أريحا بعد يومين من غلقها ومحاصرتها

رام الله - أ ش أ
نشر في: الإثنين 24 أبريل 2023 - 10:14 ص | آخر تحديث: الإثنين 24 أبريل 2023 - 10:14 ص

اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال مدينة (أريحا) ومخيم عقبة جبر، في شرق الضفة الغربية، اليوم الاثنين، وسط اندلاع مواجهات عنيفة، وذلك بعد يومين من غلق مداخل المدينة وتضييق الخناق على سكانها.

وقال شهود عيان "إن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم "عقبة جبر" بالمدينة وانتشرت في أزقته واعتلت أسطح بعض المنازل، كما اقتحمت المدينة وانتشرت في عدة أحياء منها.. وشهدت المدينة والمخيم مواجهات عنيفة أطلق خلالها جنود الاحتلال الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز تجاه الفلسطينيين.

كما واصلت قوات الاحتلال إغلاق جميع مداخل أريحا لليوم الثالث على التوالي، ونصبت حواجز عسكرية على كافة مداخلها وتعيق حركة الفلسطينيين.


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