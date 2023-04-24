بريطانيا تختبر نظام إنذار للطوارئ على ملايين الهواتف المحمولة

أجرت السلطات البريطانية، الأحد، اختبارا لنظام تنبيه جديد لاستخدامه في حالات الطوارئ، وذلك عن طريق إصدار صوت إنذار في ملايين الهواتف المحمولة واهتزازها.

ويهدف النظام الجديد إلى تحذير الجمهور في حال كان هناك خطر يهدد الحياة في الجوار، حيث ستظهر رسالة على الهاتف المحمول تقول: "هذا اختبار لتنبيهات الطوارئ، وهي خدمة حكومية بريطانية جديدة لتحذيركم في حال كانت هناك حالة طوارئ مهددة للحياة في مكان قريب منكم".

ومن المتوقع أن يؤدي اختبار التنبيه، الذي يستمر لمدة عشر ثوان على كل الهواتف المحمولة حتى المغلقة منها، إلى تعطيل الفعاليات الفنية والرياضية التي تتزامن في توقيتها مع الاختبار.

وأثار النظام الجديد شكوكا حول خلفية إمكانية انتهاك الخصوصية، لكن السلطات قالت إنه يمكن للأشخاص الذين لا يرغبون في تلقي هذه التنبيهات في حالة الطوارئ إلغاء الخدمة في إعدادات أجهزتهم المحمولة.

وتأمل سلطات الطوارئ في اعتماد النظام لتنبيه المواطنين خلال وقوع كوارث مهددة للحياة مثل الفيضانات الواسعة والحرائق.