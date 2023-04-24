مصادر: فرقاطة فرنسية تتجه إلى بورتسودان للمساعدة في جهود الإجلاء

قال مصدران دبلوماسيان لرويترز إن سفينة حربية فرنسية تتجه إلى ميناء بورتسودان المطل على البحر الأحمر للمساعدة في نقل من يجري إجلاؤهم من السودان، في تصعيد لجهود الإجلاء الغربية من الدولة الأفريقية.



وقال أحد المصدرين إن الفرقاطة الفرنسية لورين في طريقها إلى الميناء لكنها لم تصل بعد إلى المياه السودانية، بحسب وكالة "رويترز" للأنباء.



وبدأت السبت، عمليات إجلاء رعايا عدد من الدول العربية والأجنبية، وسط تجدد الاشتباكات بين الجيش السوداني و"الدعم السريع" في محيط القصر الرئاسي وسط العاصمة الخرطوم، رغم هدنة إنسانية معلنة بين الطرفين لمدة 3 أيام بمناسبة عيد الفطر.



ومنذ 15 أبريل الجاري، يشهد السودان اشتباكات بين الجيش و"الدعم السريع" في الخرطوم ومدن أخرى، وتبادل الطرفان اتهامات ببدء كل منهما هجوما على مقار تابعة للآخر بالإضافة إلى ادعاءات بالسيطرة على مواقع تخص كلا منهما.