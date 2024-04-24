البابا تواضروس: سيناء جزء غالٍ من أرض مصر والدولة جاهدت حتى استعادتها بالكامل

هنأ البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، الشعب المصري بمناسبة عيد تحرير سيناء الذي يُحتفل به غدًا (٢٥ أبريل)، مؤكدا أن سيناء جزء غالٍ من أرض مصر، جاهدت الدولة عسكريًّا وسياسيًّا حتى استعادتها بالكامل.

كما قدم البابا، خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم الأربعاء، والذي عقده في كنيسة القديس الأنبا أنطونيوس بالمقر البابوي بالقاهرة، التهنئة بعيد العمال الذي يحل يوم ١ مايو من كل عام، موضحا أنه عيد عالمي يحتفل به في كل العالم، موجهًا التحية والشكر لعمال مصر على ما يقدمونه من جهود في كل المجالات.

وفي سياق متصل، أعلن البابا تواضروس الثاني، عن توقف الاجتماع طوال فترة الخمسين المقدسة، على أن يعود للانعقاد مع بداية صوم الرسل، موضحا أن الأيام المقبلة بعد عيد القيامة تنشغل الأسر بالامتحانات، معربًا عن أمنياته للطلبة بالنجاح.