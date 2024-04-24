مندوب فلسطين بالجامعة العربية: إسرائيل أحالت المنظومة الصحية في غزة إلى دمار شامل

قال مندوب دولة فلسطين الدائم لدى الجامعة العربية السفير مهند العكلوك، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ترتكب جريمة الإبادة في قطاع غزة لليوم الـ201 على التوالي، على مسمع ومرأى العالم.

وأضاف خلال كلمته باجتماع الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، اليوم الأربعاء، أن إسرائيل تنتهك حقوق الإنسان، وتضرب بأوامر محكمة العدل الدولية عرض الحائط، كما وصفت قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في غزة بأنه «وصمة عار».

ونوه أن إسرائيل - قوة الاحتلال والفضل العنصري والإبادة الجماعية – تستمر في قتل آلاف الأطفال والنساء والشيوخ والمدنيين بشكل همجي، قائلًا إن عدد ضحايا الحرب على غزة بلغ أكثر من 111 ألف شهيد وجريح، أكثر من 70% منهم أطفال ونساء.

ولفت إلى أن «إسرائيل تستخف بآلاف المطالبات والدعوات والتحذيرات الدولية وملايين المتظاهرين الذين يجوبون شوارع العالم لوقف إطلاق النار في غزة، وتعلن رفضها لوقف سفك دماء الشعب الفلسطيني، وتستمر بإخضاعه لمجاعة حقيقية».

وأشار إلى أن «إسرائيل أحالت المنظومة الصحية في غزة إلى دمار شامل ومقابر جماعية دفنت فيها الضحايا بالمئات؛ منتهكة كل القوانين والقيم الإنسانية»، مستشهدًا بانتشال جثث مئات الشهداء للنازحين والمرضى والمصابين والأطقم الطبية من مقابر جماعية في مجمع الشفاء ومجمع ناصر.

وتعقد جامعة الدول العربية دورة غير عادية لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين، اليوم الأربعاء، بناء على طلب فلسطين، لبحث استمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة وكذلك الاستماع إلى إحاطة معمقة من المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز.

ومن المقرر أن يناقش الاجتماع برئاسة موريتانيا، تداعيات الفيتو الأمريكي في مجلس الأمن الدولي ضد حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.