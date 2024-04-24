البنتاجون: الولايات المتحدة سلمت صواريخ بعيدة المدى إلى أوكرانيا

أعلن البنتاجون، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة أرسلت نظاما صاروخيا جديدا بعيد المدى إلى أوكرانيا بعد أن حصلت عملية التسليم على موافقة سرية.

وقال البنتاجون إن هذه الأسلحة الدقيقة كانت جزءا من حزمة عسكرية طارئة لأوكرانيا أعلنت عنها الولايات المتحدة في مارس، لكن لم يتم إدراجها بشكل علني "من أجل الحفاظ على أمن العمليات في أوكرانيا بناء على طلب الأوكرانيين".

وذكر البنتاجون إن الرئيس جو بايدن أصدر تعليمات لإدارته بتسليم هذه الصواريخ بعد أن اشترت روسيا صواريخ باليستية من كوريا الشمالية واستخدمتها ضد أوكرانيا.

وأشار البنتاجون إلى أن أنظمة الصواريخ التكتيكية التابعة للجيش ستساعد أوكرانيا على حرمان روسيا من إيجاد ملاذ آمن في أي مكان في الأراضي الأوكرانية المحتلة.

وذكرت العديد من وسائل الإعلام الأمريكية، نقلا عن مسؤولين بالحكومة الأمريكية، أن الصواريخ وصلت الأسبوع الماضي إلى أوكرانيا وتم استخدامها بالفعل.

وقالت شبكة إن بي سي نيوز الأمريكية إن أوكرانيا شنت هجوما على شبه جزيرة القرم المحتلة الأسبوع الماضي، وهذا الأسبوع على مدينة بيرديانسك المحتلة في جنوب شرق أوكرانيا.

وبحسب تقارير، سيتم أيضا إدراج مزيد من صواريخ أنظمة الصواريخ التكتيكية في الحزمة العسكرية التي أعلنها الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الأربعاء بعد موافقة الكونجرس.

ولم يذكر البنتاجون صراحة اليوم الأربعاء ما إذا كانت صواريخ أنظمة الصواريخ التكتيكية المقدمة هي نماذج يبلغ مداها حوالي 300 كيلومتر أو تلك ذات المدى الأقصر.