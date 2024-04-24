غادة إبراهيم: مستعدة أعمل دور رومانسي مع كريم عبد العزيز ولكن من غير قبلات

قالت الفنانة غادة إبراهيم، إنها تتمتع بجاذبية كثيرة أكثر من أنها سيدة جميلة، ومستعدة لتقديم مشاهد رومانسية مع الفنان كريم عبد العزيز في السينما أو الدراما ولكن من غير قبلات.

وتابعت غادة إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "تفاصيل"، للإعلامية نهال طايل والذي يعرض عبر فضائية "صدى البلد 2"، قائلة: "مستعدة أعمل دور مع كريم عبد العزيز فيه رومانسية وحب ولكن مايكونش فيه قبلات نهائيا.. كريم كل الستات بتحبه وبتموت فيه هو وأحمد عز وأمير كرارة".

وأشارت غادة إبراهيم، إلى أنها مرت بظروف صعبة عقب تعرضها للخيانة من قبل زوجها، وأنها ترى أن السيدات اللاتي يتمتعن بجمال فائق يتعرضن للخيانة من قبل أزواجهم بشكل مستمر.

وأوضحت أن بعض الرجال لديهم نقص كثير أو أن الرجل الذي يخون زوجته طفولته كانت خاطئة:"في بعض الرجالة عندهم نقص لما كان وهو طفل مقترن بشغالة في البيت عندهم ويفضل طول الوقت متزوج هانم يدور على الشغالة لأنه كان مرتبط بيها.. وفي ستات بتتعرض للخيانة ومش بتقول".