اقتحمت أعداد كبيرة من المستوطنين الإسرائيليين والمجموعات اليهودية المتطرفة، المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلية.

ووفق ما نقلت "مونت كارلو" الدولية، نفذت الاقتحامات بالتزامن مع عيد الفصح اليهودي، الذي يستمر لأسبوع، وسط دعوات من قبل المجموعات اليهودية المتطرفة لتكثيف الاقتحامات وتقديم ما يسمونه قربان عيد الفصح اليهودي.

من جهتها، أعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، ارتفاع عدد المستوطنين الذين اقتحموا المسجد الأقصى في ثاني أيام عيد الفصح اليهودي إلى 420 مستوطنا، بحسب ما أوردته فضائية القاهرة الإخبارية.

- ولكن، ما هو عيد الفصح اليهودي؟

تتنوع الأعياد التي يحتفل بها اليهود، ويتم تحديد مواعيدها ومدتها بناء على التقويم العبري الذي يسمى أيضا التقويم اليهودي.

ويمارس اليهود في هذه الأعياد طقوسا تتنوع بين الصلوات والدعاء والصوم ومختلف أنواع العبادة، وتمتد إلى مجالات أخرى مثل المأكل والملبس، وفق ما نقلت فضائية "الجزيرة" في تقرير سابق لها.

وعيد الفصح، الذي يطلق عليه أيضا "بيسح"، هو عيد رئيسي يهودي مذكور في التوراة، ويحتفل به في ذكرى خروج بني إسرائيل من مصر هربا من فرعون بقيادة النبي موسى عليه السلام، وتعني كلمة "بيسح" العبور بالعربية.

ويمتد هذا العيد لمدة 7 أيام، ويختلف كل عام حسب التقويم العبري، ويحظر دينيا العمل في اليوم الأول والأخير من العيد.

وتشمل مظاهر عيد الفصح اليهودي عدة طقوس منها أن يصوم اليهود اختياريا اليوم الذي يسبق عيد الفصح، وتسمى عشية العيد باسم ليلة المنهاج "ليل هسيدر".

ويمتنع اليهود فيه عن أكل الخبز أو أي طعام مصنوع من الخبز المختمر، ويكتفون بتناول فطيرة "ماتساه"، كرمز لاستعجال اليهود بالخروج من مصر وعدم انتظار انتفاخ العجين.

وتشرب 4 كؤوس من الخمر خلال قراءة نصوص كتاب "الهجداه"، وهو من أكثر الكتب التقليدية انتشارا عند اليهود.