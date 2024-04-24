وصول سفينة عسكرية تركية إلى ميناء مقديشو

وصلت سفينة عسكرية تركية إلى ميناء العاصمة الصومالية مقديشو، في إطار اتفاقية التعاون الدفاعي الأخيرة الموقعة بين البلدين، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "الاناضول" التركية، اليوم الاربعاء.

وحضر حفل استقبال السفينة التابعة لوزارة الدفاع التركية، كل من الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، والسفير التركي لدى مقديشو ألبير أكتاش، وعدد من الوزراء الصوماليين.

وقال الرئيس الصومالي في كلمة خلال الحفل، إن "الحكومة التركية الشقيقة قدمت الدعم للصومال مرات عديدة"، مشيرا إلى أن "تركيا دولة صديقة وشقيقة يمكن الاعتماد عليها".

وأضاف أن "اتفاقية التعاون العسكري مع تركيا مهمة من أجل حماية الصومال ووحدة أراضيه".

وأعرب الرئيس الصومالي عن شكره لنظيره التركي رجب طيب أردوغان، لافتا إلى أنه "بفضل الاتفاق ستصبح الصومال أقوى وقادرة على حماية بحارها بنفسها".

وبدوره، قال وزير الدفاع الصومالي عبد القادر محمد نور في تصريح لـ "الأناضول"، إن الاتفاق يتضمن أجزاء مختلفة بعضها عسكري والآخر اقتصادي.

وأضاف أن "العمل على الاتفاقية يسير بشكل جيد وأن هذه السفينة جزء من الاتفاق العسكري، ومن المقرر تنفيذ أجزاء أخرى".

أما السفير التركي، أشار إلى أن الاتفاقية الموقعة بين تركيا والصومال هي مؤشر على العلاقات القوية بين البلدين الشقيقين.

وأكد أكتاش أن تركيا ستواصل دعمها بكل حزم في حماية سيادة الصومال وسلامة أراضيه، مضيفا أن "أمن الصومال هو أمن تركيا. لم نفكر أبدا في أن استقرار الصومال منفصل عن استقرار تركيا".

وكانت تركيا والصومال وقعتا في الثامن من فبراير بالعاصمة أنقرة، اتفاقية إطارية للتعاون الدفاعي والاقتصادي، خلال زيارة لوزير الدفاع الصومالي إلى تركيا ولقاء نظيره التركي يشار جولر.