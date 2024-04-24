 تكساس إنسترومنتس تتجاوز توقعات وول ستريت في الربع الأول - بوابة الشروق
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تكساس إنسترومنتس تتجاوز توقعات وول ستريت في الربع الأول

د ب أ
نشر في: الأربعاء 24 أبريل 2024 - 4:33 ص | آخر تحديث: الأربعاء 24 أبريل 2024 - 4:33 ص

تجاوزت شركة رقائق أشباه الموصلات "تكساس إنسترومنتس" توقعات وول ستريت في الربع الماضي على الرغم من انخفاض أعمالها.

وانخفضت المبيعات بنسبة 16% على أساس سنوي إلى 66ر3 مليار دولار ، حسبما أعلنت الشركة بعد إغلاق البورصة الأمريكية الثلاثاء. وكان محللون يتوقعون متوسط إيرادات يبلغ 61ر3 مليار دولار.

كما تجاوزت أرباح سهم "تكساس إنسترومنتس" البالغة 20ر1 دولار توقعات السوق عند 07ر1 دولار. وفي المحصلة النهائية، انخفضت الأرباح بنسبة 35% إلى 1ر1 مليار دولار. ويشار إلى أن "تكساس إنسترومنتس" هي المورد الرئيسي للرقائق المتخصصة.

وأدى الركود الأخير في قطاع السيارات إلى تباطؤ الأعمال.


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