الرئيس الأوكراني: الهجوم الليلي على كييف أحد أفظع الهجمات

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن الهجوم الذي شنته روسيا ليلا على كييف كان "أحد أفظع" الهجمات عليها.

وجاء ذلك في تصريح أدلى به الرئيس زيلينسكي، خلال زيارته إلى جنوب أفريقيا، والتي أعلن أنه سوف يقطعها ليعود إلى وطنه في أعقاب الهجوم الذي خلف 9 قتلى، على الأقل، وإصابة أكثر من 70 شخصا.

وأضاف الرئيس الأوكراني، أن المعلومات الأولية تشير إلى استخدام أكثر من 250 مسيرة وصاروخ باليستي في الهجوم الذي استهدف المدنيين.

كما قكد زيلينسكي، أنه كان ملتزما باتفاق سلام مع روسيا ولكن أحدث هجوم يعني أن مستقبل المفاوضات "يعتمد على نية روسيا لأن موسكو هي المكان الذي يجب أن يتخذوا القرار فيه".