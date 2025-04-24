 إصابة 4 أشخاص فى مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بمركز ببا ببنى سويف - بوابة الشروق
الخميس 24 أبريل 2025 7:32 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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إصابة 4 أشخاص فى مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بمركز ببا ببنى سويف

حازم الخولى
نشر في: الخميس 24 أبريل 2025 - 7:13 م | آخر تحديث: الخميس 24 أبريل 2025 - 7:13 م

شهد مركز ببا، جنوب بني سويف، مشاجرة بين عائلتين استخدمت فيها الأسلحة النارية، نتج عنها إصابة 4 أشخاص برش خرطوش وإصابات أخرى، وقد تم نقلهم إلى مستشفى ببا المركزي لتلقي الإسعافات الأولية.

تلقى اللواء أسامة جمعة مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من مستشفى ببا المركزي بوصول أربعة أشخاص مصابين بإصابات متفرقة نتيجة مشاجرة.

وبإشراف اللواء محمد الخولي، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، تبين من التحريات الأولية أن المصابين في المشاجرة هم: "عبد العليم غ." (18 سنة)، مصاب بطلق خرطوش في البطن والذراعين؛ و"أحمد ج." (23 سنة)، مصاب بكسر في الذراعين وكسر في الرجل؛ و"عبد الرحمن ع." (42 سنة)، مصاب بطلق خرطوش في الوجه؛ و"أحمد ج." (16 سنة)، مصاب بكسر في الذراع والرجل.

وقد انتقلت قوة من قسم شرطة ببا إلى موقع المشاجرة وتم إلقاء القبض على طرفي المشاجرة، وتحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

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