وحدة تكافؤ الفرص بالإسماعيلية تعقد ندوة عن أهمية منظومة التأمين الصحي الشامل

نظمت وحدة تكافؤ الفرص بالإسماعيلية، ندوة تثقيفية عن أهمية منظومة التأمين الصحي الشامل ونشر الثقافة الصحية للمرأة والأسرة بالتنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل وكلية الطب جامعة قناة السويس.



تناولت أهمية التأمين الصحي الشامل في الارتقاء بحياة المواطنين وجهود الدولة المصرية لمد مظلة الرعاية الصحية الشاملة لكل المصريين وفقًا لخطة الدولة للتنمية المستدامة، بالإضافة لتوعية المواطنين لمعرفة حقوقهم والعمل على حل جميع العقبات والمشكلات التي تواجه المستفيدين.

وتضمنت الندوة شرح مكونات المنظومة وآليات تقديم الخدمات الطبية والتأكيد على حرية المريض في اختيار مقدم الخدمة مع التوسع تدريجيا لتشمل المناطق النائية، بالتعاون مع القطاع الطبي الخاص، بما يعزز من استدامة الخدمة وتنوعها.

وأكدت مادلين فيكتور، مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بالهيئة، أن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو مد مظلة الرعاية الصحية الشاملة لكل المصريين، تنفيذًا لرؤية مصر ٢٠٣٠، موضحة أن هذه الندوات تسهم في توعية المواطنين بحقوقهم الصحية و إزالة العقبات التي تواجههم.

شاركت في الندوة دكتورة سمر فرج كلية الطب جامعة قناة السويس وتحدثت عن جهود نشر الثقافة الصحية للمرأة والأسرة، وسلطت الضوء على "عيادة المرأة الآمنة" في الإسماعيلية، وكيفية استفادة السيدات من خدماتها المتخصصة في بيئة آمنة ومتكاملة.

واختتمت الندوة بتساؤلات الحضور، والاستماع إلى الاستفسارات والتحديات التي تواجههم، وتقديم المساعدة اللازمة من المختصين بهدف الوصول إلى حلول عملية لها.

أقيمت الندوة بإشراف عبير شعبان مدير وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة.

ووجه اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية، بضرورة عقد الندوات التثقيفية وإمداد المواطنين بما يحتاجونه من معلومات حول المنظومة وتوعيتهم بحقوقهم الصحية وإزالة العقبات التي تواجههم.