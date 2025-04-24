طلاب بجامعة ييل الأمريكية يحتجون على زيارة بن غفير

• الطلاب المحتجّون أكدوا عدم ارتباطهم بأي تنظيم

احتج طلاب جامعة ييل في الولايات المتحدة الأمريكية من المؤيدين لفلسطين، على دعوة وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير كمتحدث في الجامعة.

وتجمع الطلاب في حرم جامعة ييل بولاية ماساتشوستس، الأربعاء، للاحتجاج على دعوة الوزير الإسرائيلي المتطرف إلى جامعتهم.

ونصب مئات الطلاب مخيماً لدعم فلسطين باستخدام 8 خيام في الحرم الجامعي، وهتفوا خلال ساعات من الاحتجاج قائلين: "نحن هنا وسنبيت الليل هنا".

وأظهرت لقطات نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي اقتراب بعض الطلاب اليهود من المتظاهرين الذين كانوا يهتفون، في محاولة لاستفزازهم.

وأصدرت إدارة الجامعة بياناً بشأن الطلاب المحتجّين الذين أكدوا عدم ارتباطهم بأي تنظيم.

وقالت إدارة الجامعة في بيانها، إن نصب الخيام أو أي أجسام مشابهة داخل الحرم الجامعي دون إذن خطي، يُعدّ "انتهاكاً للقوانين".

كما أبلغت الإدارة المحتجّين أن من لا يغادر الحرم الجامعي بحلول الساعة 11:00 مساءً (ت.غ-4) قد يتعرض للاعتقال، ما دفع المجموعة إلى مغادرة المكان.

وكانت احتجاجات مؤيدة لفلسطين قد نُظمت العام الماضي داخل حرم جامعة ييل، أسفرت عن اعتقال 48 ناشطاً، من بينهم 44 من طلاب الجامعة نفسها.

واستمرت المظاهرات المؤيدة لفلسطين، والتي بدأت في العديد من الجامعات في الولايات المتحدة الأمريكية في شهر أبريل من العام الماضي، حوالي 6 أسابيع، وخلال هذه الفترة نظمت احتجاجات ضد إسرائيل والإدارة الأمريكية، في جميع الجامعات الكبرى تقريبا في البلاد على خلفية الحرب في قطاع غزة.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 168 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.