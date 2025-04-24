3 شهداء جراء قصف الاحتلال تكية طعام خيرية وسط قطاع غزة

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استشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب آخرون بجروح، اليوم الخميس، إثر قصف مسيرة للاحتلال الإسرائيلي بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة.

وأفاد مراسل وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن مسيرة للاحتلال قصفت مجموعة من المواطنين كانوا عند تكية طعام خيرية في بلدة الزوايدة.

كما استشهد مواطن جراء قصف الاحتلال مدينة دير البلح وسط القطاع.

وأشارت مصادر طبية، إلى أن 30 مواطنا استشهدوا في غارات الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم.

وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 51,355، والإصابات إلى 117,248 منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر 2023.