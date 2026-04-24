 علاج جديد من أدوية العظام يفتح باب الأمل لإنهاء الصلع
الجمعة 24 أبريل 2026 6:05 م القاهرة
علاج جديد من أدوية العظام يفتح باب الأمل لإنهاء الصلع

إعداد: ليلى إبراهيم شلبي
نشر في: الجمعة 24 أبريل 2026 - 5:47 م | آخر تحديث: الجمعة 24 أبريل 2026 - 5:47 م

فى حدث أشبه بما حدث عند اكتشاف أهمية "الفياجرا" بالصدفة عند تجريب الدواء لعلاج مشكلة ضيق الشرايين التاجية، يعد العلم للرجال حلاً يبدو واعداً لعلاج الصلع بدواء يعالج هشاشة العظام.

فى حين يستخدم العالم الآن دواءين فقط، هما مينوكسديل Minoxidil وفينسيريد Finasteride للرجال فقط، وللسيدات، لعلاج الصلع، لكن بصورة ليست أكيدة ولها تداعياتها، يعد الدواء الجديد آمناً ونتائجه جيدة للغاية.

الميزة الأساسية لاستخدام الدواء الجديد، والذى هو فى الأصل دواء لعلاج هشاشة العظام، أنه قادر على المساهمة فى ظهور بصيلات للشعر جديدة قوية.

