جولات ميدانية مكثفة قبل الحصاد القمح في الإسكندرية

واصلت مديرية الزراعة بالإسكندرية جهودها المكثفة لمتابعة زراعات القمح؛ في إطار اهتمام الدولة بالمحصول الاستراتيجي والعمل على زيادة إنتاجية الفدان وتحقيق أفضل عائد للمزارعين.

وتأتي هذه الجهود تنفيذا لتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وأحمد رزق، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، بتكثيف المرور على الحقول والتواجد المستمر مع المزارعين لتقديم الدعم الفني، إلى جانب تعليمات أيمن أبو الحسين حمودة، وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية، وتريزه سعد عطا الله، مديرة الإدارة العامة للإرشاد الزراعي، ودعاء خميس محمد، مديرة إدارة الإرشاد الزراعي.

وفي هذا السياق، أجرى أحمد راضي، مدير إدارة العامرية الزراعية ورئيس قسم الإرشاد بالإدارة، جولة ميدانية اليوم، شملت تفقد عدد من حقول القمح بنطاق الإدارة، للاطمئنان على حالة الزراعات ومتابعة مراحل النمو.

وتضمنت الجولة تقديم التوصيات الإرشادية النهائية للمزارعين استعدادا لموسم الحصاد، مع توعيتهم بالتوقيتات المناسبة للحصاد لضمان تحقيق أعلى إنتاجية وجودة للمحصول.

وأظهرت المتابعة أن الزراعات في حالة جيدة وخالية من الإصابات الفطرية والحشرية، كما بدت الحبوب مكتملة النمو، ما يعكس مؤشرات إيجابية لمحصول مبشر خلال الموسم الحالي.