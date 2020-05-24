رئيس «الاستعلامات» يطلع مديري «واشنطن بوست ونيويورك تايمز» على تجاوزات بتقاريرهما بشأن مصر

التقى الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات مساء اليوم مع سوداسان راجافان، مدير مكتب صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية بالقاهرة، وذلك بمقر الهيئة، حيث أطلعه رشوان على التجاوزات المهنية التي اتصفت بها التقارير التي نشرها عن مصر في الفترة الأخيرة.

وأوضح رشوان - خلال اللقاء - أن التقارير تضمنت مغالطات ومعلومات غير صحيحة، وإهدار لكل قواعد المهنة الصحفية، وذلك بالاعتماد على مصادر مجهولة، وكذلك مصادر لأفراد وجهات من خارج مصر، على عكس ما يقتضيه العمل الصحفي وفق الاعتماد الممنوح له، وهو مطالعة الواقع في مصر واللجوء إلى المصادر المباشرة، والتوازن في احترام آراء الجهات المعنية، وليس الانحياز لكل ما هو سلبي حتى لو كان مجرد ادعاء مرسل، على نحو ما ورد في العديد من التقارير التي نشرها في الآونة الأخيرة.

وسلم رئيس هيئة الاستعلامات إلى مدير مكتب صحيفة (واشنطن بوست) خطاباً إلى رئيس تحرير الصحيفة يتضمن سرداً بالمخالفات المهنية التي ارتكبها المراسل وكذلك إنذاراً باتخاذ الإجراءات المناسبة التي يسمح بها القانون في مصر إزاؤه، والقواعد المتبعة بالعديد من دول العالم، وذلك في حالة الاستمرار في هذه التجاوزات المهنية ونشر تقارير تسيء إلى الدولة في مصر دون أي سند من الواقع.

كما التقى رشوان مع ديكلان وولش مدير مكتب صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية في مصر، حيث جرى تنبيهه إلى وجود العديد من التجاوزات المهنية في بعض التقارير التي كتبها مؤخراً.

يذكر أن رئيس هيئة الاستعلامات سبق وأن وجه إنذاراً إلى مراسل الصحيفة الأمريكية الشهر الماضي.