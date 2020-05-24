يسرا: استرجعت لحظة وفاة والدتي في مشهد موت ابني بـ«خيانة عهد»

قالت الفنانة يسرا إنها استرجعت لحظة وفاة والدتها أثناء مشهدها في مسلسل «خيانة عهد» والذي ترفض فيه أن تصدق بأن ابنها تُوفي، لافتة إلى أنها كانت ترتعش في المشهد بطريقة حقيقية.

وأضافت خلال لقاء لبرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر فضائية «الأولى»، مساء الأحد، أن المواجهة للحظة الموت لا حول للإنسان فيها ولا قوة، مشيرة إلى أن كل ما حدث في المشهد شعرت به أضعافًا عندما فقدت والدتها.

ولفتت إلى أن اللحظة التي كانت ستلمس فيه «عهد» ابنها كانت ستغير إحساسها بعد ذلك باعترافها بحقيقة وفاته، قائلة إن المشهد تسبب في نقل المسلسل إلى نقطة أخرى عند المشاهدين.

وتدور أحداث مسلسل «خيانة عهد» حول شخصية تدعى عهد، وهي من طبقة متوسطة وأصبحت تملك مصنعا للملابس، ما جعلها ميسورة الحال، وتقوم بحل مشاكل أخواتها وتهمل ابنها الذي يجسد دوره الممثل خالد أنور، ولكنه يلجأ إلى تعاطي المخدرات ويصبح مدمناً.

ويشارك في بطولة المسلسل باقة من النجوم بينهم: يسرا، بيومي فؤاد، وعبير صبري، حلا شيحة، وهنادي مهنا، وخالد أنور، وخالد سرحان، ومن تأليف أحمد عادل وأمين جمال، وإخراج سامح عبد العزيز.