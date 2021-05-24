قناة السويس تستعد للعمل رسميا بنظام التسجيل المسبق للشحنات في يوليو المقبل

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التنبيه على جميع المشروعات العاملة بالمنطقة والتوكيلات والخطوط الملاحية العاملة بالموانئ التابعة، بضرورة سرعة القيد في منظومة التسجيل المسبق للشحنات والتي أطلقتها وزارة المالية، وبدأت مرحلة تشغيلها تجريبياً في أبريل الماضي على أن تدخل المنظومة حيز التشغيل الإلزامي في يوليو المقبل.

وأكد بيان المنطقة أن ذلك يأتي ضمن خطة الدولة لتسهيل إجراءات الإفراج الجمركي وإدارة مخاطر وأمن البضائع الواردة من الخارج، من خلال تفعيل منظومة التسجيل المسبق قبل الشحن عند الاستيراد لجميع السلع والبضائع، والذي يعتبر من أفضل الأنظمة العالمية لإدارة المخاطر المسبقة وتأمين الموانئ عند استيراد البضائع للمنافذ المصرية ، واستقبال بيانات ومستندات الشحنات الجمركية إلكترونياً وبشكل مسبق قبل شحن البضائع؛ ما يساعد على الاستعلام بشكل كامل عن كافة الشحنات قبل شحنها ودخولها للبلاد وسرعة تنفيذ مهام الجهات المعنية من قبول الشحن والإفراج الجمركي عنها.

وأكد المهندس يحيى زكي، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على مشاركة بعض مشروعات المنطقة فى التشغيل التجريبى لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI منذ إبريل الماضي، تمهيداً لتنفيذها رسمياً اعتباراً من الأول من يوليو 2021 بجميع موانئ ومطارات الدولة.

وأضاف زكي أن نظام التسجيل المسبق للشحنات يساعد بشكل كامل على التحول الرقمي والاستغناء عن المستندات الورقية واستخدام كافة البيانات والمستندات إلكترونياً والمساعدة في سرعة الإفراج الجمركي عن الشحنات، وتقليل تكلفة قيمة الإفراج الجمركي عنها حيث يساعد على بدء إجراءات التخليص الجمركي قبل وصول الشحنات مما يقلل من تكلفة غرامات الأرضيات، إضافة للقضاء على مشكلة البضائع المجهولة وظاهرة المهمل والرواكد بالموانئ التابعة للمنطقة الاقتصادية.

ويأتي تطبيق هذة المنظومة اعتباراً من أول يوليو المقبل؛ تنفيذاً لقرار وزير المالية رقم 38 لسنة 2021 بشأن التسجيل المسبق للشحنات وقرار وزير المالية رقم 222 لسنة 2021 بشأن الضوابط والإجراءات الواجب الالتزام بها كمرحلة ثانية لتطبيق النظام.

وأوضح زكي أن الهيئة تعمل حالياً على إزالة كافة المعوقات أمام المستثمرين ومساعدة وتوضيح كافة المعلومات عن الإجراءات المطلوبة لإتمام عملية التسجيل الإلكتروني للتسجيل المسبق للشحنات.