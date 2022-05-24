 أوكرانيا: مقتل واصابة 667 طفلا جراء العملية العسكرية الروسية - بوابة الشروق
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أوكرانيا: مقتل واصابة 667 طفلا جراء العملية العسكرية الروسية

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 24 مايو 2022 - 12:53 م | آخر تحديث: الثلاثاء 24 مايو 2022 - 12:53 م

أعلن مكتب المدعي العام الأوكراني، اليوم الثلاثاء، ارتفاع ضحايا العملية العسكرية الروسية من الأطفال إلى 667 قتيلا ومصابا.

وقالت الخدمة الصحفية لمكتب المدعي العام، على موقع "تلجرام"، وأوردته وكالة أنباء يوكرنفورم الأوكرانية، إنه "بحلول صباح اليوم 24 مايو 2022، تضرر 667 طفلا في أوكرانيا نتيجة للعدوان المسلح الروسي. وعلى وجه الخصوص مقتل 234 طفلا وإصابة 433 آخرين".

وأضافت أن "هذه الأرقام ليست نهائية، إذ يجري العمل في مناطق القتال الفعلي في الأراضي المحتلة والمحررة مؤقتا"، موضحة أن أكبر عدد من الضحايا من الأطفال سجل في منطقة دونيتسك 146 طفلا.

ولفت إلى أنه نتيجة القصف الروسي اليومي للأراضي الأوكرانية، تضررت 1848 مؤسسة تعليمية، 173 منها دمرت بالكامل.

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