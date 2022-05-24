وزير التنمية المحلية: تنفيذ 32 دورة تدريبية وورشة عمل لـ1105 منسقين سكان

شعراوي: 20 محافظة دمجت شبابا متطوعا بالمجلس الإقليمي بنسبة 90% من إجمالي المحافظات للسكان



قال وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، إنه تم تفعيل العمل على إداء الوحدات التابعة للمشروع تسريع الاستجابة للقضية السكانية بالمحافظات، من خلال بناء المهارات والقدرات البشرية، موضحا أن المشروع قدم 19 دورة تدريبة استفاد بها 858 من قوة العمل السكانية، بجانب تنظيم 10 برامج تدريبية سكانية استفاد منها 184 من وحدات السكان والمنسقين، وسيتم استمرار التدريب للعام الثالث بدعم فني من الوزارة.



وأشار شعراوي، في بيان له، إلى وجود اجتماعات أون لاين والتي استفاد منها 90 مشاركا من وحدات السكان، بجانب تنظيم ثلاث ورش تعريفية للمحافظات الجديدة استفاد بها 63 متدربا، كما تم عقد تدريبات أون لاين من خلال فريق عمل المشروع استفاد منها 608 منسقين سكان.



وأكد إنشاء وحدات للسكان في كل محافظة ووحدات الإدارة المحلية بهدف توحيد جهود الأجهزة المعنية بالقضية السكانية نحو رفع مستوى الوعى لدى المواطنين بمخاطر الزيادة السكانية وآثارها السلبية على مشروعات التنمية والاقتصاد القومى واستنزافها لجهود الدولة في التنمية والعمل على الحد من زيادتها المتنامية على أرض الواقع وفقا لرؤية مصر 2030، والتي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة.



وأشار إلى أنه جارى العمل على تحقيق الاستدامة في أهداف المشروع والتي تتضمن حوكمة ملف السكان من خلال تفعيل الإطار المؤسسي القائم على النهج التشاركي والذي بنيت عليه جميع المبادرات الحكومية والخطط الاستراتيجية القومية، وتفعيل اللامركزية في اتخاذ القرارات، وتفعيل المنظومة المعلوماتية السكانية اللازمة للمتابعة والتقييم على مستوى المحليات، بما يضمن الإدارة المبنية على النتائج.



ولفت إلى أنه فيما يتعلق بدعم دور الشباب في عملية وضع السياسات السكانية والمشاركة في اتخاذ القرار بالمحافظات من خلال تمثيلهم بالمجالس الإقليمية للسكان قامت 20 محافظة بدمج شباب متطوع بالمجلس الإقليمي بنسبة 90% من إجمالي المحافظات للسكان، وبلغ عددهم 74 شابا وفتاة للمشاركة في اتخاذ القرار كما هو مخطط له بالخطة الإستراتيجية القومية للسكان لافتا إلى أن بعض وحدات السكان بالمحافظات قامت بدور هام للشباب والمرأة في المحافظات وذلك من خلال توفير فرص عمل لهم والمساعدة في تسويق منتجاتهم والمشاركة في تنظيم معارض لتسويق المنتجات بالتعاون مع التنفيذين والمجتمع المدني في كل من محافظات السويس والأقصر وقنا والبحيرة.



وأضاف أن وحدات السكان ببعض المحافظات أطلقت مبادرات عديدة للتوعية بالقضايا السكانية مثل معا نستطيع، بالإسكندرية لبناء الدعم وكسب تأييد القيادات المختلفة بكل المديريات والمؤسسات وعمل توعية بالقضايا السكانية ودور وحدات السكان بالشراكة مع الجهات المعنية لحلها، ومبادرة "يوم القرية" بمحافظة بنى سويف لتجوب قري المحافظة للتوعية بالقضية السكانية، ومبادرة "أسرتنا مسئوليتنا"، ومبادرات "شبابنا مستقبلنا" و"حلها في تدويرها" قامت بها وحدة سكان محافظة السويس بالتعاون مع مشروع "قيم وحياه "التابع لمؤسسة أجيال مصر لنشر القيم والمبادئ الراقية بالمدارس، كما قامت وحدة السكان بمحافظة الجيزة بمبادرة بعنوان "خلفتك مسئوليتك -احسبها صح " للتوعية بمخاطر الإنجاب المتكرر والإنجاب المبكر ومبادرة أخري للحد من ظاهرة الغارمات وخفض نسب الطلاق بعنوان "الجواز مش جهاز- غسالة واحدة كفاية".



واستكمل الوزير حديثه عن المبادرات التى قام بها المشروع بالمحافظات حيث قامت وحدة السكان بمحافظة الدقهلية بمبادرة للتوعية بمخاطر الإدمان والمخدرات، وقامت وحدة السكان بمحافظة الأقصر بالعديد من الأنشطة ذات العلاقة بالشباب والسيدات ومنها مؤتمر الشباب "آمال وتطلعات، المؤتمر العلمي الأول للصحة، ملتقى (الحرفجية)، وحفل لتكريم الأمهات المثاليات.



وفي دمياط، قامت وحدة السكان بعمل مبادرة “ابني ابنك” استفاد منها أكثر من 700 مستفيد، وجار إطلاق مبادرة "فكر قبل ما تكتر " وشاركت وحدة سكان أسيوط بالمشاركة في العديد من المبادرات، كما قامت وحدة السكان بمحافظة البحيرة بمبادرة" الخلفة مسئولية-شارك في التنمية" بهدف تفعيل محور المشاركة المجتمعية وتعزيز دور شركاء العمل السكاني من أجل التوعية بالآثار السلبية للزيادة السكانية والعمل على التطوير الشامل لجوانب الحياة المعيشية والخدمية مما يعمل على تحسين الخصائص السكانية للمواطن البحراوي ويكون له أبلغ الأثر في تحسين المؤشرات الديموغرافية.



وتضمنت الحملة تنفيذ الفعاليات التالية: (ندوات – قوافل سكانية – استكتاب لمحو الأمية – ورش مشغولات يدوية – توعية على الصفحات الرسمية للمحافظة والوحدات المحلية التابعة لها – عروض مسرحية) للوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين لتحقيق رؤية القيادة السياسية بتسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية. وقد توصلت الحملة بمراحلها الثلاثة إلى 730.450 مستفيدا.