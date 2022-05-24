ألمانيا ترفض تحمل ديون مشتركة للاتحاد الأوروبي لتمويل منح أوكرانيا

رفض وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر، اليوم الثلاثاء، تحمل ديون مشتركة للاتحاد الأوروبي من أجل تمويل المنح المقدمة إلى أوكرانيا.

وفي أعقاب اجتماع لوزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم، قال ليندنر إن إجراء مماثلا لذلك الذي تم اتباعه في إنشاء صندوق إعادة إعمار كورونا مستبعد بالنسبة لألمانيا.

وأضاف أنه لا يمانع في إتاحة الحصول على قروض بالنسبة لأوكرانيا.

ومن جانبه، قال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير، بعد الاجتماع، إن دول الاتحاد الأوروبي متفقة بوجه عام على ضرورة دعم أوكرانيا لكنه أشار إلى أنه لا تزال هناك حاجة إلى استجلاء بعض التفاصيل الفنية الخاصة بالمساعدات.

وكانت رئيس المفوضية الأوروبية أوروزلا فون دير لاين قد اقترحت توفير مساعدة مالية جديدة لأوكرانيا بقيمة 9 مليار يورو من أجل مساعدتها على المدى القصير وتغطية التكاليف الراهنة.

وأوضح المفوض الأوروبي للاقتصاد فالديس دومبروفسكيس أن هذه المساعدات سيتم توفيرها بالدرجة الأولى عن طريق القروض وبعضها أيضا عن طريق المنح، مشيرا إلى أن المفوضية ستطرح مقترحا محددا بهذا الخصوص في يونيو المقبل.