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ثلاثي هجومي يقود تشكيل حرس الحدود لمواجهة بيراميدز

محمد عاطف
نشر في: الأربعاء 24 مايو 2023 - 9:02 م | آخر تحديث: الأربعاء 24 مايو 2023 - 9:02 م

أعلن محمد مكي المدير الفني لفريق حرس الحدود، التشكيل الذي سيخوض مواجهة بيراميدز مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ 29 من الدوري المصري الممتاز.

ويستضيف فريق بيراميدز نظيره حرس الحدود على ملعب الدفاع الجوي، في التاسعة والنصف من مساء اليوم الأربعاء، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل حرس الحدود في مواجهة اليوم كما يلي : 

حراسة المرمي: محمد فوزي

الدفاع: خالد سامي، محمد رضا، أحمد شديد قناوي، إبراهيم القاضي

خط الوسط: إسلام عبد اللاه، حامد الجابري، إسلام جمال.

الهجوم: أحمد فيلكس، مصطفى زيكو، فالانتين أودو.


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