 أوكرانيا: منطقة زابوروجيا تتعرض لنيران الجيش الروسي 102 مرة في يوم واحد - بوابة الشروق
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أوكرانيا: منطقة زابوروجيا تتعرض لنيران الجيش الروسي 102 مرة في يوم واحد

كييف - أ ش أ
نشر في: الأربعاء 24 مايو 2023 - 10:24 ص | آخر تحديث: الأربعاء 24 مايو 2023 - 10:24 ص

 

أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم زابوروجيا يوري مالاشكو، اليوم الأربعاء، أن الجيش الروسي شن 102 هجوم على الإقليم في آخر 24 ساعة مستخدما الطائرات المسيرة والمدفعية الثقيلة.

وذكر مالاشكو -في تصريح نقلته وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية الرسمية- أن القوات الروسية شنت 102 هجوم خلال اليوم الماضي على الإقليم من بينهم ثلاث ضربات جوية وسبع هجمات جوية بدون طيار و 92 ضربة مدفعية".

وأضاف أن 23 بلدة في الإقليم تعرضت لنيران العدو، مع ذلك ظل المدنيون سالمين في حين تم الإبلاغ عن تضرر 26 من المؤسسات المدنية، مثل المنازل والشقق المنفصلة.


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