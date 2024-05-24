مخاوف بشأن مقتل أكثر من 100 شخص في انهيار أرضي في بابوا غينيا الجديد

ذكرت هيئة الإذاعة الاسترالية "إيه.بي.سي" اليوم الجمعة أن هناك مخاوف من مقتل أكثر من 100 شخص، في انهيار أرضي، في بابوا غينيا الجديدة.

وأضافت هيئة الإذاعة الاسترالية أنه تردد أن الانهيار الأرضي ضرب قرية "كاوكالام" في إقليم "انجا"، على بعد حوالي 600 كيلومتر، شمال غرب عاصمة البلاد "بورت مورسبي" في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة.

ولم تؤكد السلطات حصيلة القتلى.

كما أدى الانهيار الأرضي إلى إغلاق الطريق، المؤدي إلى بلدة "بورجيرا" حيث يقع منجم ذهب كبير.

وذكر موقع "جيه.بي.143" الإعلامي المحلي على فيسبوك "أدى الانهيار الأرضي إلى دفن منازل، وحدائق لزراعة الخضروات ، مما أدى إلى محاصرة عدد غير معروف من الأشخاص، تحت الأنقاض. لم يتم بعد تأكيد العدد الكامل للضحايا".

وتعهد سيمون برمنجهام، زعيم المعارضة، بمجلس الشيوخ الأسترالي، بدعم الحزبيين لكانبرا لتقديم مساعدة.

وكتب على موقع التواصل الاجتماعي /إكس/ "حدث مأسوي لدى صديقتنا القريبة والعزيزة، بابوا غينيا الجديدة. الصور والتقارير المبكرة صادمة في خطورتها".