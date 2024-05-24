ندالا يبشر الأهلي قبل مواجهة الترجي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا

تترقب جماهير الكرة العربية والإفريقية المواجهة المرتقبة بين الأهلي والترجي الرياضي التونسي، في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، في الموسم الحالي 2023-2024.

الأهلي يستضيف الترجي التونسي في الثامنة من مساء غدٍ، السبت، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد التعادل ذهابًا في تونس السبت الماضي بدون أهداف.

ويدير مباراة الأهلي والترجي التونسي في إياب دوري أبطال إفريقيا، الحكم الكونغولي جان جاك ندالا، يعاونه سورو فتسواني من ليثوتو وسيدو تياما من بوركينا فاسو مساعدين، والحاجي ألاو محمد من تشاد كحكم رابع.

ويتواجد على تقينة حكم الفيديو المساعد «VAR» الجزائري لحلو بن براهيم،يعاونه الغاني دانييل لاريا والسوداني عبد الله محمد.

ويمثل الحكم الكونغولي فأل حسن للنادي الأهلي، حيث سبق وأدار 5 مباريات للفريق لم يعرف فيها الأهلي طعم الخسارة أو الإقصاء، حيث فاز في مباراتين وتعادل في 3 مباريات منهم مواجهتين إقصائيتين شهدتا تفوق الأهلي.

أول مباراة للأهلي تحت قيادة ندالا كانت أمام بلاتينيوم الزيمبابوي في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا 2020، وتعادل الفريق الأحمر في الذهاب 1-1، وجاءت المباراة الثانية في الدور ربع النهائي من الموسم نفسه وفاز الأهلي على صن داونز ذهابًا 2-0، قبل أن يكمل طريقه للتتويج باللقب.

ثالث مباريات الأهلي مع ندالا كانت أمام الرجاء البيضاوي المغربي في كأس السوبر الإفريقي موسم 2021-2022، وتعادل الفريقان 1-1 ثم حقق الأهلي اللقب بركلات الترجيح 6-5.

وفي المباراة الرابعة فاز الأهلي على الرجاء المغربي أيضًا في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا موسم 2021-2022، بنتيجة 2-1 في القاهرة.

فيما كانت آخر المباريات أمام سيمبا التنزاني في القاهرة، ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري السوبر الإفريقي وتعادل الأهلي 1-1، وتأهل للدور نصف النهائي مستفيدًا من تعادله ذهابًا 2-2.