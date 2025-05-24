5 شهداء في قصف للاحتلال على غزة وخان يونس

استشهد خمسة فلسطينيين وأصيب آخرون، اليوم السبت، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مدينتي غزة وخان يونس.

وأفادت مصادر محلية بأن طائرة مُسيرة للاحتلال استهدفت مجموعة من المواطنين في شارع الشعف شرق مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد أربعة مواطنين وإصابة آخرين.

كما قصفت مدفعية الاحتلال شرق حي الشجاعية شرق دينة غزة، بالتزامن مع قصف آخر في حيي الشعف والتفاح.

وأضافت المصادر ذاتها أن المواطن أحمد إياد محمد الشريف، ارتقى شهيدا ليلتحق بخمسة من أفراد أسرته الذين ارتقوا صباح اليوم، جراء قصف منزلهم بمدينة خان يونس.

وكانت طواقم الإسعاف والإنقاذ قد انتشلت في وقت سابق اليوم، جثمان الشهيد أسامة سفيان عطية المصري، من أسفل ركام منزلهم المدمر في جورة اللوت بخان يونس.

واستشهدت المواطنة عايدة عوض عبد الله النجيلي (50 عاما)، متأثرة بجروحها في قصف سابق غرب خان يونس.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة أسفر عن استشهاد 53822 مواطنا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 122382 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.