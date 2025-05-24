وزير الصحة: هيئة الإسعاف شهدت نقلة نوعية غير مسبوقة منذ 2014

قال الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، إن ما تحقق في هيئة الإسعاف المصرية منذ عام 2014 وحتى الآن يُعد نقلة نوعية غير مسبوقة.

وأضاف خلال مقابلة مع قناة «إكسترا نيوز»، اليوم السبت، أن الدعم المباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي كان حاسمًا في تطوير هذا القطاع الحيوي.

وأوضح أن عدد سيارات الإسعاف تضاعف، كما تم التعاقد مع كبرى الشركات العالمية لتوريد المعدات الطبية الحديثة، بالإضافة إلى تنفيذ برامج تدريب شاملة للمسعفين والسائقين داخل مصر وخارجها لضمان أعلى كفاءة في الأداء.

وأكد وزير الصحة والسكان، أن العنصر البشري هو المحور الرئيسي في تحقيق هذا التطور، لافتًا إلى أن الوزارة أنشأت مراكز تدريب معتمدة دوليًا لتأهيل العاملين.

ونوه بأن هناك كوادر مصرية تتلقى تدريبًا في دول مثل ألمانيا واليابان ثم تعود لتدريب زملائهم، ما يضمن استدامة التطوير.

وشهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، فعاليات الاحتفال بمرور 123 عامًا على إطلاق خدمة الإسعاف، بمقر الهيئة الرئيسي في مدينة حدائق أكتوبر.