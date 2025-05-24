أعلنت السلطات الفرنسية، السبت، حدوث انقطاعات للتيار الكهربائي في مدن مختلفة بمقاطعة الألب البحرية (جنوب)، ما أثر سلبا على الحياة.

كما أثر انقطاع الكهرباء على مدينة "كان" وجوارها، ومنها فعاليات مهرجان "كان" السينمائي الدولي الـ78، حيث توقف عرض فيلم "صراط" في منتصفه.

وفي هذا الصدد، قالت الناقدة هويدا حمدي، إنها شهدت أحداث فيلم أكشن خلال انقطاع التيار الكهربي في مدينة كان أثناء توجهها للسينما لمتابعة عروض المهرجان، متابعة: "فيلم أكشن هوليوودي عشته في مهرجان كان السنة دي، المهرجان ده لازم يودعني بمشكلة أو كارثة كل سنة!!!".

وكتبت هويدا حمدي عبر حسابها بموقع فيسبوك: "تنزل صباحا في أمان الله متجها إلى مجمع دور العرض الجميل، تشوف فيلمين مهمين كنت أتمنى مشاهدتهما مرة أخرى، أتفاجأ بانقطاع الكهرباء، وناس كتير جدا في الشوارع، كل المحلات مغلقة تقريبا، الإنترنت مقطوع والشبكات كلها متوقفة وسيارات الشرطة تجوب الشوارع بشكل هيستيري، والناس في حالة فزع".

وأضافت: "اعتقدت أن الكهرباء ستعود بعد نصف ساعة مثلا، أكملت طريقي للسينما وهناك وجدت زحاما عجيبا جدا والكل لا يعلم ماذا حدث، ولا أحد يجيبك بمعلومة مفيدة، توجهت بسرعة لقصر المهرجان وهناك تلقيت بيانا من إدارة المهرجان بأن كل شيء سيسير كما هو حتى حفل الختام اعتمادا على المولدات، لكن الإنترنت والشبكات والطرق ظلت في حالة فوضى تامة".

وتابعت: "خرجت أفهم، عرفت من شرطي أن هناك شكوك في فعل إرهابي وانقطاع التيار ربما يستمر ساعات، ونصحني إذا كنت من المغادرين اليوم بالتوجه للمطار فورا، ذلك أفضل، وقد كان، ثم عاد التيار بعد أكثر من خمس ساعات من التوتر والفوضي".