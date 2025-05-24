أمريكا: إعداد خطة لإزالة القيود المفروضة على انبعاثات غازات الاحتباس الحراري

أعدت وكالة حماية البيئة الأمريكية، خططًا لإزالة القيود المفروضة على انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري من محطات الطاقة التي تعمل بالوقود الأحفوري في أمريكا، طبقا لما ذكرته صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلا عن وثائق داخلية للوكالة.

وطبقا للتقرير، جرى إرسال المسودة إلى البيت الأبيض للمراجعة في الثاني من مايو، ويمكن تعديلها قبل إصدارها، بحسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم السبت.

ونقلت الصحيفة عن لي زيلدين، مدير الوكالة قوله إننا نسعى إلى ضمان أن تتبع الوكالة سيادة القانون مع توفير إمكانية الوصول إلى الطاقة الموثوقة وبأسعار معقولة لجميع الأمريكيين.

ورفضت المتحدثة باسمه، إعطاء صحيفة "نيويورك تايمز"، المزيد من المعلومات بشأن الخطة، لكن قالت إن الاقتراح سيتم نشره بعد مراجعة بين الوكالات، وفور توقيع المدير عليه.