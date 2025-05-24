إنقاذ 260 عاملا علقوا داخل منجم للذهب في جنوب إفريقيا

تمكن عناصر إنقاذ من إخراج 260 عاملا منجميا كانوا عالقين لأكثر من 24 ساعة تحت الأرض في جنوب إفريقيا، حسبما أفادت شركة التعدين المشغلة للمنجم.

وقالت شركة سيباني ستيلووتر، إن العمال حوصروا تحت الأرض الخميس في منجم كلوف للذهب على بعد 60 كيلومترا غرب جوهانسبرج بعد أن عطل حادث عربة تستخدم للنزول إلى المنجم، وفق وكالة فرانس برس.

وأضافت في بيان، أن المرحلة الأولى من عملية الإنقاذ نجحت في إخراج 79 شخصا، بينما تم إنقاذ الباقين بعد ست ساعات.

وأكدت الشركة أنه لم يكن هناك في أي وقت أي خطر لتعرض العمال لإصابات أثناء الحادث، مشيرة إلى اتخاذ قرار بعدم استخدام العمال طرق هروب في حالات الطوارئ لأنها كانت ستتطلب منهم السير لمسافات أطول.

ويعد منجم كلوف للذهب أحد أعمق المناجم التي تديرها الشركة المدرجة في بورصة جوهانسبرج.

وأظهرت لقطات تلفزيونية محلية أقارب عمال المناجم خلال متابعتهم بقلق عمليات الإنقاذ خارج الموقع، حيث أعرب معظمهم عن صدمتهم إزاء الحادث.

وقال الاتحاد الوطني لعمال المناجم إن العمال ظلوا تحت الأرض لمدة 20 ساعة تقريبا.

ويوظف قطاع التعدين مئات الآلاف من الأشخاص في جنوب إفريقيا، وهي أكبر مصدر للبلاتين ومصدر رئيسي للذهب والماس والفحم وغيرها من المواد الخام.

ويقضي العشرات من عمال المناجم كل عام، على الرغم من أن الأعداد آخذة في الانخفاض مع تشديد معايير السلامة على مدى العقدين الماضيين.

وبحسب مجموعة "مجلس المعادن في جنوب إفريقيا"، لقي 42 عامل مناجم مصرعهم في عام 2024، مقارنة بـ55 في العام السابق.