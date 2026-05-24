نادي الأسير الفلسطيني: موجة جديدة وخطيرة من مرض الجرب تجتاح أقسام الأسرى في سجون الاحتلال

حذر نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأحد، من موجة خطيرة ومتسارعة من مرض الجرب تجتاح أقسام الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وقال في بيان، إن عشرات الزيارات القانونية كشفت مستويات صادمة من المعاناة والانهيار الصحي داخل السجون، منوهًا أن «إدارة السجون تحرم الأسرى بشكل متعمد من العلاج والرعاية الصحية».

ولفت إلى أن «السجون تحولت إلى بيئة موبوءة تُستخدم فيها الأمراض كأداة تعذيب ممنهجة»، قائلًا إنه «في كل غرفة مكتظة تضم نحو 8 أسرى، يوجد ما لا يقل عن 3 أسرى مصابين بالجرب».

وأشار إلى أن «الاحتلال ألغى زيارات قانونية لأسرى مصابين بالجرب في محاولة للتعتيم على حجم الكارثة الصحية»، مضيفًا أن سجون عوفر ومجدو والنقب وجانوت تشهد الانتشار الأوسع للمرض.

وذكر أن أسرى في سجن «مجدو» يعانون من آلام حادة وأعراض صحية خطيرة، وسط غياب أي متابعة طبية حقيقية، ذاكرًا أن «العديد من الأسرى أُصيبوا بالمرض مجددًا بسبب استمرار الظروف الصحية القاتلة».

وأفاد بأن بعض الأسرى يعانون من الجرب منذ أكثر من خمسة أشهر دون علاج فعلي، لافتًا إلى «تفشي الدمامل والتقرحات والالتهابات الحادة بين الأسرى نتيجة الإهمال الطبي المتعمد».

وأضاف أن «هناك أسرى محرومون من النوم بسبب الحكة الشديدة والآلام المتواصلة»، محذرًا من أن «تدهور الحالة الصحية لعدد من الأسرى أفقدهم القدرة على الحركة بصورة طبيعية».

وشدد على أن «المعاناة النفسية بلغت مستويات غير مسبوقة؛ بعض الأسرى باتت أمنيته الوحيدة الشفاء من المرض»، موضحًا أن «الاكتظاظ، وانعدام النظافة، وغياب التهوية، والحرمان من الشمس، ونقص الملابس أسباب رئيسية لتفشي المرض».

ونوه أن الأسرى يُجبرون على ارتداء ملابس مبللة بسبب نقص الملابس وظروف الاحتجاز المهينة، مؤكدًا أن «منظومة السجون تستخدم الأمراض والجرائم الطبية كسياسة قتل بطيء بحق الأسرى».

وأعلن استشهاد 89 أسيرًا ومعتقلًا داخل السجون الإسرائيلية ممن أُعلنت هوياتهم منذ بدء حرب الإبادة، مشيرًا إلى أن الأمراض، وعلى رأسها الجرب، شكّلت أحد أبرز أسباب استشهاد أسرى داخل السجون.

وأطلق مطالبات عاجلة لمنظمة الصحة العالمية والمؤسسات الدولية بالتدخل الفوري لوقف الجرائم الطبية بحق الأسرى، داعيًا لمحاسبة الاحتلال، وإنهاء السياسات التي حوّلت السجون إلى بؤر للأوبئة والتعذيب والقتل البطيء.