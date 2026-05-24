 الجيش الإسرائيلي يدمر منزلا بدير البلح وسط غزة ونزوح واسع للعائلات - بوابة الشروق
الأحد 24 مايو 2026 7:14 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع النجاح لمقترح دمج الأندية الاستثمارية مع الأندية الشعبية؟

النتـائـج تصويت

الجيش الإسرائيلي يدمر منزلا بدير البلح وسط غزة ونزوح واسع للعائلات

الأناضول
نشر في: الأحد 24 مايو 2026 - 6:42 ص | آخر تحديث: الأحد 24 مايو 2026 - 6:42 ص

دمر الجيش الإسرائيلي، مساء السبت، منزلا فلسطينيا بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة، عقب إنذار أصدره بإخلاء مربع سكني يضم المنزل عبر اتصال هاتفي، ما تسبب في نزوح عدد كبير من العائلات من المنطقة.
وقال شهود عيان للأناضول، إن الجيش الإسرائيلي أجرى اتصالا هاتفيا مع أحد أهالي المنطقة الواقعة غربي مدينة دير البلح، وأنذر بإخلائها بشكل فوري تمهيدا لاستهدافها، ما دفع العائلات إلى مغادرة منازلها على عجل، وسط حالة من الخوف والارتباك.
وأضاف الشهود أن عشرات العائلات نزحت من المنازل المحيطة بالموقع المستهدف الواقع قرب مستشفى، فيما شهدت المنطقة حركة نزوح واسعة باتجاه مناطق أخرى.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك