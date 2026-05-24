سجلت ألمانيا درجات حرارة تجاوزت 30 درجة مئوية للمرة الأولى هذا العام يوم السبت، حسبما ذكرت هيئة الأرصاد الجوية الألمانية.

وشهدت ولاية بادن فورتمبيرج الواقعة في جنوب غرب البلاد أعلى درجات حرارة، حيث تم تسجيل 5ر31 درجة في فاجهاوزل-كيرلاخ بالقرب من كارلسروه وفي هايدلبرج.

وفي ريجنسبورج بولاية بافاريا، وصلت درجة الحرارة إلى 4ر31 درجة، وتم تسجيل درجات حرارة بلغت 31 درجة في نونكيرشن-فيلسفايلر في ولاية سارلاند ودويسبورج-بايرل في ولاية شمال الراين- فيستفاليا.

ويمكن أن ترتفع درجات الحرارة بشكل أكبر في بعض المناطق في الأيام المقبلة، وقال خبير الأرصاد الجوية في هيئة الأرصاد الجوية الألمانية، سيباستيان شاپرت، إنه من الأحد إلى الثلاثاء، من الممكن تسجيل درجات حرارة عظمى تصل إلى 34 درجة في منطقة أعالي الراين.

طقس يشبه ذروة الصيف

ومن المتوقع أن يجلب اليوم الأحد درجات حرارة تتراوح بين 20 و25 درجة إلى شمال ألمانيا، حيث يُتوقع ظهور سحب أكثر كثافة وهطول أمطار متفرقة في بعض الأماكن.

وفي أماكن أخرى، تشير التوقعات إلى أن درجات الحرارة ستتراوح بين 27 و33 درجة، مع أجواء أكثر دفئا في الجنوب الغربي والجنوب.

ويتوقع حدوث ظروف مماثلة يوم غد الاثنين، وهو عطلة رسمية في ألمانيا، مع أجواء صافية غالبا ودرجات حرارة عظمى تشبه ذروة الصيف تتراوح بين 26 و33 درجة، ويتوقع مجددا تسجيل أعلى درجات حرارة في الجنوب الغربي.