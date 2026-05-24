 استشهاد زوج وزوجة وطفلهما في قصف إسرائيلي لمخيم النصيرات بقطاع غزة - بوابة الشروق
الأحد 24 مايو 2026 10:09 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع النجاح لمقترح دمج الأندية الاستثمارية مع الأندية الشعبية؟

النتـائـج تصويت

استشهاد زوج وزوجة وطفلهما في قصف إسرائيلي لمخيم النصيرات بقطاع غزة

غزة - د ب أ
نشر في: الأحد 24 مايو 2026 - 9:19 ص | آخر تحديث: الأحد 24 مايو 2026 - 9:19 ص

استشهد ثلاثة مواطنين من أسرة واحدة، بينهم طفل يبلغ من العمر عاما واحدا، وأصيب آخرون، فجر اليوم الأحد، في قصف إسرائيلي لمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) اليوم الأحد، عن مصادر طبية أفادت بـ"استشهاد المواطن محمد إبراهيم أبو ملوح /38 عاما/، وزوجته آلاء مجدي زقلان /36 عاما/، وطفلهما أسامة /عام واحد/ وإصابة آخرين، جراء قصف طائرات الاحتلال الحربية شقة سكنية في مخيم النصيرات".

وأضافت "وفا" أن "زوارق الاحتلال الحربية تواصل إطلاق نيران رشاشاتها الثقيلة صوب شاطئ مدينة غزة".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك