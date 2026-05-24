أظهرت لقطات رصدتها وسائل إعلام أمريكية لحظة إطلاق النار بشكل كثيف قرب البيت الأبيض في العاصمة واشنطن.

وحسب ما ذكرت شبكة ABC News، قامت الخدمة السرية بإخلاء الحديقة الشمالية للبيت الأبيض مساء السبت (بالتوقيت المحلي) بعد سماع دوي ما يبدو أنها طلقات نارية. وطُلب من الصحفيين الركض بسرعة إلى غرفة الإيجاز الصحفي بالبيت الأبيض.



كما أفادت شبكة "إن بي سي نيوز"، بسماع نحو 20 إلى 30 طلقة نارية بالقرب من البيت الأبيض.

ويأتي هذا الحادث بعد نحو شهر من اقتحام مسلح لعشاء جمعية مراسلي البيت الأبيض في فندق "واشنطن هيلتون"، حيث قرر ترامب حضور الفعالية لأول مرة في خلال فترتيه الرئاسيتين.



حينها، سُمع صوت طلقات نارية على الهواء مباشرة، حيث هرعت الخدمة السرية والقوى الأخرى نحو الفاعل وقبضت عليه، بينما اختبأ الضيوف تحت الطاولات.

وأشارت التقارير إلى أن الترجيحات تتجه إلى أن العملية كانت تهدف إلى اغتيال الرئيس ترامب وعدد من كبار المسؤولين في إدارته.