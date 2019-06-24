الصين تؤكد التزامها بدعم الصومال لاستعادة الأمن والاستقرار

أكد عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني "وانغ يي" اليوم الاثنين التزام بلاده بدعم الصومال لاستعادة الأمن والاستقرار، وحماية سيادتها واستقلالها.

وقال وانغ –خلال لقائه وزير الخارجية والتعاون الدولي الصومالي أحمد عيسى عوض في العاصمة الصينية (بكين) على هامش مشاركته في الاجتماع التنسيقي لمتابعة تنفيذ نتائج قمة بكين لمنتدى التعاون الصيني الإفريقي (فوكاك)- إن بكين تدعم أيضا مقديشيو في استكشاف طرق جديدة لتطوير التعاون متبادل المنفعة في ظل الوضع الجديد، وبدء التعاون في المجالات الأكثر احتياجا للصومال مثل الزراعة ومصايد الأسماك والصناعة.

ودعا المجتمع الدولي لزيادة استثماراته في الصومال ودفع جهود بعثتي الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي العاملتين هناك.

من جانبه، أعرب وزير الخارجية والتعاون الدولي الصومالي عن تطلع بلاده إلى تعزيز التبادلات مع الصين، وتنفيذ نتائج قمة بكين لمنتدى التعاون الصيني الإفريقي، وتقوية التعاون في مجال البنية التحتية في إطار مبادرة "الحزام والطريق".