المعارضة تقصف 3 مقار للقوات السورية والروسية في ريف حماة

أعلنت المعارضة السورية اليوم الاثنين قصفها بصورايخ جراد ثلاثة مقار عسكرية تابعة للقوات الحكومية السورية والروسية في ريف حماة.

وقال قائد عسكري في الجبهة الوطنية للتحرير التابعة للجيش السوري الحر، طلب عدم ذكر اسمه، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): " قصفت فصائل المعارضة اليوم ثلاث مقرات تابعة للقوات الحكومية السورية والمجموعات الموالية لها ، حيث قصفت قاعدة بريديج العسكرية الروسية بصواريخ جراد وحققت إصابات مباشرة في صفوفهم".

وأضاف القائد أن الفصائل استهدفت بصواريخ جراد أيضاً اجتماعاً ضم عدة قيادات في القوات الحكومية السورية والروسية في بلدة الجابرية بريف حماة الشمالي، مشيرا إلى استهداف مقر لدفاع الوطني التابع للقوات الحكومية في بلدة السقيلبية بريف حماة .

وأكد القائد أن أكثر من 10 سيارات انطلقت من معسكر بريديج وقرية الجابرية إلى مدينة حماة وهي تحمل قتلى وجرحى من عناصر القوات الحكومية السورية والروسية.

وأضاف: "دمرت قواتنا اليوم أربع دشم بمن فيها من عناصر وسلاح بعد استهدافها بأربعة صواريخ مضادة للدروع وتدمير دبابابة وعربة نقل جنود في بلدة الحماميات بريف حماة الشمالي".

وكشف القائد العسكري عن أن تركيا أرسلت اليوم تعزيزات عسكرية دخلت الأراضي السورية من معبر كفرلوسين في ريف ادلب، وعددها 12 سيارة توجهت إلى نقطة المراقبة التركية في قرية شير مغار بجبل شحشبو في ريف حماة الغربي والتي تعرضت للقصف عدة مرات، مشيرا إلى أن من بين التعزيزات العسكرية دخول لأول مرة راجمات صواريخ تركية .

من جانبه، قال قائد ميداني يقاتل مع القوات الحكومية السورية ، رفض ذكر اسمه (د ب أ): "قصف مسلحو المعارضة مدينة السقيلبية بـثمانية صواريخ من نوع جراد سقطت على منازل المدنيين، وخلفت خسائر مادية".

وأشار إلى أن الجيش السوري أسقط طائرة مسيرة كانت تقوم بعمليات تصوير على طريق محردة السقيلبية بريف حماة الشمالي الغربي.