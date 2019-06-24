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العاهل المغربي يؤكد حرصه على دفع علاقات التعاون المثمر مع موريتانيا

(د ب أ)
نشر فى : الإثنين 24 يونيو 2019 - 10:31 م | آخر تحديث : الإثنين 24 يونيو 2019 - 10:31 م

أكد العاهل المغربي محمد السادس، لمحمد الشيخ محمد أحمد الشيخ الغزواني بمناسبة انتخابه رئيسًا للجمهورية الإسلامية الموريتانية، حرصه الشديد للعمل سويًا من أجل إعطاء دفعة قوية لعلاقات التعاون المثمر القائم بين المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية.

كما أكد العاهل المغربي في برقية تهنئة بعثها اليوم الاثنين، للرئيس الموريتاني حرصه على "تعزيز سبل الاستغلال الأمثل للفرص والمؤهلات المتاحة، تجسيدًا لما يشد شعبينا الجارين من وشائج الأخوة والتضامن والتقدير المتبادل، وتحقيقًا لما ينشدانه من تقارب وتكامل واندماج جدير برفع مختلف التحديات التي تواجههما".


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